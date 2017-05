Neue Fahrpläne für Regionalbusse

Ab dem 19. Juni treten die neuen Fahrpläne der Regionallinien in Kraft. Betroffen hiervon sind 84 RGTR -Linien im Zentrum und Westen des Landes.

Im Februar wurden bereits 81 Linien des RGTR-Netzwerkes mit der Echtzeit-Funktion ausgestattet. Jetzt folgt die Phase zwei des Projektes. Damit wird die theoretische Taktung der Busverbindungen den realen Gegebenheiten angepasst. Die letzte Phase erfolgt im Dezember. Auch deswegen, weil dann die erste Tram in Betrieb genommen wird.

Damit auch jeder seinen Bus erwischt, gibt es mehrere Möglichkeiten, sich über die Ankunftszeiten zu informieren. In den Bussen wird die aktuelle Position der einzelnen Buslinien angezeigt. Apps informieren zu jeder Zeit über Verspätungen und aktuelle Positionen. An den Bushaltestellen zeigen die elektronischen Anzeigetafeln die Abfahrtszeiten in Echtzeit.

Außerdem wird es in Zukunft nur noch in einem festen Rhythmus zu Änderungen in den Fahrplänen kommen: im Mai, September und Dezember.