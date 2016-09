J.P. Morgan Luxemburg baut 105 Stellen ab

105 Stellen wird die Großbank J.P.Morgan an seinem Standort in Luxemburg abbauen. Ein Sozialplan wurde bereits angekündigt, meldet der LCGB. Insgesamt sind 475 Arbeitnehmer in Luxemburg bei der US-Großbank beschäftigt. Demnach wird 20 Prozent der Belegschaft entlassen.

Am Dienstag setzten die Verantwortlichen des Geldinstituts die Arbeitnehmer über den Stellenabbau in Kenntnis. Der Grund für die Entlassungen liegt in der massiven Delokalisierung einzelner Départements der Bank. So sollen die Aktivitäten für "Fund accounting" nach Edinbourg und jene der "Transfer Agency" nach Indien ausgelagert werden.

J.P.Morgan ist die größte Bank in den USA und ist weltweit das zweitgrößte an einer Börse dotierte Unternehmen. Der Umsatz beträgt 93,5 Milliarden US-Dollar im Jahr.