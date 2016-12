3 Tage, 3 Orte

Während drei Tagen ist der Lichterzauber an drei verschiedenen Orten zu sehen. Absoluter Höhepunkt des Spektakels ist das 3D Schauspiel am Vorplatz des großherzoglichen Palasts.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten des 125. Jubiläum der Dynastie Luxembourg-Nassau entführen Filmregisseurin Beryl Koltz, Filmkomponist André Dziezuk sowie die Lichtdesigner Urban Screen die Zuschauer zu einer spannenden Zeitreise in die 125-jährige Dynastie.

Am Vorplatz der Nationalbibliothek verführt Paul Schumacher aka Melting Pot die Zuschauer in eine virtuelle Odyssee, wobei die Zuschauer sich auf die Suche nach versteckten Tresoren des Luxemburger Kulturguts aus Staatsarchiven und Nationalbibliothek begeben können. Musikalisch untermalt wird die Melting Session 8, jeden Abend aufs Neue, dies mit durch Livevorführungen mehrerer DJ’s und Bands.

Die Cité Judiciaire die im Mittelpunkt der ersten Auflage stand, dient dieses Jahr als Leinwand für drei aufeinanderfolgende Projektionen. Im ersten Spektakel lässt Cronos die Besucher in eine einzigartige graphische Welt eintauchen. Die Reise durch das Universum verläuft von der Geburt über die Entstehung der Menschheit bis hin zur Erforschung des Weltraums.

Auf eine historische Stadtreise unter dem Titel „Souvenir du réel“ lädt Sandy Flinto die Zuschauer ein, dies mit inszenierten Archivbildern. Durch das Verbinden und Trennen der Jahrzehnte spult sie die Zeit zurück und kann der Phantasie freien Lauf lassen, während Pierre Grobéty mit seiner entworfenen Klangwelt die Zeitlichkeit vermittelt und zugleich den visuellen Fluss leitet.

Den Schülern der 14. Klasse des BTS Cinéma et Audiovisuel aus dem Lycée Technique des Arts et Métiers geht es um das Thema „Raum und Zeit“ aus der Perspektive von Jugendlichen in Form eines Kurzfilms. Der Film erzählt die Geschichte eines Jungen und eines Mädchens die zusammen ausgehen. Die perspektivische Darstellung erfolgt dabei durch die Projektion auf zwei Fassaden der Gerichtsgebäude.

Die Licht und Sound-Shows werden am Freitag und am Samstag von 18.00 bis 23.00 Uhr aufgeführt. Der Eintritt ist kostenlos.