Putzaktion am Stausee

Mit Beutel und Handschuhe bewaffnet, ging es an den Uferrändern und in den Hecken des beliebten Badegewässers im Norden des Landes auf Müllsuche. Die Umweltaktivisten von Sea Shepherd Luxembourg wurden dabei auch schnell fündig. Auch wenn auf dem ersten Blick, die Liegewiesen entlang des Stausees einen sauberen Eindruck machten, hat sich in den versteckt gelegenen Ecken, reichlich Unrat der Saison angesammelt.

Dosen, Flaschen, Holzkohlegrillschalen oder sonst vermeintlich „Unentbehrliches“ fürs Sommervergnügen wurde von den Schmutzfinken hauptsächlich in den Büschen und Gehölzen entlang der Liegewiesen entsorgt. Dies wohl getreu nach dem Motto “Aus dem Augen, aus dem Sinn“.

Das Grüppchen von Umweltaktivisten von Sea Sheperd, denen sich auch einige Taucher und andere verantwortungsvolle Bürger sich angeschlossen hatten, sammelten am Sonntagnachmittag mit viel Elan, das was andere Mitmenschen ohne „Gewissen“ sich einfach entledigt haben, zusammen.

Kevin Schiltz (► Link ), Koordinator beim luxemburgischen Ableger von Sea Shepard, sagte dazu, man habe nicht die Gelegenheit verstreichen wollen, wegen des Badeverbots, auf das diesjährigen Reinigen von Unrat entlang des Stausee zu verzichten. Auch überlege man, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, daraus eine regelmäßige Aktion zu machen um die Bereiche entlang den Gewässern unseres Landes vom Müll zu befreien.