Pfui Spinne ...

Der LSAP-Abgeordnete Roger Negri ist besorgt. Er hat von einer giftigen Spinne gehört, die auch für Menschen gefährlich sein kann und möchte Details von der Umweltministerin erfahren. Carole Dieschbourg bestätigt in ihrer Antwort auf die parlamentarische Frage, dass die Dorfingerspinne auch in Luxemburg heimisch ist. Sie sei besonders in den Monaten Juni bis Oktober aktiv. Begegnungen mit der Spinne seien aber eher selten, so die Ministerin.

So wurde das giftige Insekt lediglich 1996 im Naturreservat „Aarnescht“, bei Oberanven, 2005 in der Gemeinde Flaxweiler, 2010 in der Gemeinde Remerschen und 2014 im Naturschutzgebiet „Haard“ bei Düdelingen gesichtet. Die Dornfingerspinne, oder Ammen-Dornspinne, wie sie noch genannt wird, bevorzugt offene und trockene Rasenflächen. Sie sei sehr temperaturempfindlich. Es gibt mehrere Unterarten dieser Spinne, sodass eine genaue Identifizierung bei einer Sichtung schwierig ist, so Dieschbourg.

Die Dornfingerspinne ist eine Giftspinne. Ihr Biss kann Probleme verursachen. Alles hänge aber von der körperlichen Verfassung der gebissenen Person, der Größe der Spinne sowie der Menge von Gift, die in den Körper gelangt, ab. Meist werden Schmerzen in den Gliedmaßen, wo der Biss stattgefunden hat, gemeldet. Die Lymphknoten können anschwellen. In seltenen Fällen könne es aber auch zu Kreislaufstörungen, Schwindel, Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit und Erbrechen kommen, warnt die Umweltministerin. Die Genesungsdauer kann mehrere Tage betragen. Die Behandlung sei symptomatisch. Vor allem soll man nach einem Biss Ruhe bewahren. Über Gesundheitsschäden oder gar Todesfälle im Zusammenhang mit dem Biss der Dornfingerspinne ist nichts bekannt, wird in der Antwort weiter erklärt.

Die Ammen-Dornfingerspinne sei aber nicht die giftigste Spinne Europas. Die europäische Schwarze Witwe oder die Einsiedlerspinne z.B. seien gefährlicher. Sie kämen aber nur in Südeuropa vor. Auf diese Weise könne man durchaus sagen, die Dornfingerspinne sei die giftigste Spinne Mittel- und Westeuropas, so Dieschbourg abschließend.