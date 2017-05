Luxemburg macht den Planeten unglücklich

"Luxemburg, das Land der Seen" - der Länderbericht über Luxemburg beginnt schon mit einem Fehler. Das "Land der Seen" ist eher Finnland. Wenn überhaupt, dann ist Luxemburg das "Land der Stauseen und Baggerweiher". Auch wenn Luxemburg das zweit höchste Bip pro Kopf hat - also sehr reich ist - sei die Wirtschaft des Landes wahrhaft ineffizient.

Doch nicht alles in Luxemburg ist schlecht, das sehen auch die Macher des "Happy Planet"-Index so. Bei den Unterkategorien "Lebenserwartung" und dem "allgemeinen Wohlbefinden" landet Luxemburg auf einem sehr guten 16ten Platz (von 140). Noch besser ist Luxemburg bei der Verteilung des Reichtums. Die Schere zwischen Reich und Arm ist, laut "Happy Planet"-Index, nur in fünf Ländern kleiner. Luxemburg landet also hier auf dem sechsten Platz. "Bei den sozialen Komponenten sticht Luxemburg besonders hervor", so die Studie.

Die hohe Lebensqualität stamme u.A. von der hohen Wählerbeteiligung. "Ganze 91 Prozent gehen wählen. Daraus geht hervor, dass die Bürgerbeteiligung beim politischen Prozess sehr hoch ist", meint die Studie. Dabei scheint den Machern aber entgangen sein, dass es in Luxemburg aber die Wahlpflicht gibt. Erstaunlicher ist, dass ganze neun Prozent nicht wählen gehen! Außerdem kann die Wahlbeteiligung nicht unbedingt mit Bürgerbeteiligung und Lebensqualität gleichgesetzt werden. Schon gar nicht in einem Land mit Wahlpflicht.

Positiv auf die Bewertung wirkte sich auch das "garantierte Mindesteinkommen", das es in Luxemburg schon seit dem Jahr 1986 gäbe, aus. Lobenswert findet der "Happy Planet"- Index aber auch der "nationale Plan zum Kampf gegen die Diskriminierung und für eine bessere Integration der Migranten." All diesen Punkten, die für das Glück der Einwohner förderlich sind, stellt der Länderbericht die negativen Punkte entgegen.

"Der Co2-Fussabdruck, der den Löwenanteil des ökologischen Fußabdruckes ausmacht, ist doppelt so groß wie der der USA", meint die Studie. Luxemburg habe die höchste Auto-Dichte und auch den höchsten Pro-Kopf-Energieverbrauch Europas. Außerdem würden die tiefen Kraftstoff-Preise viele Benzin-Touristen anlocken. Eine vom Staatssekretär Gira kürzlich veröffentlichte Studie zeigt aber, dass der Anteil der reinen Tankstellentouristen nur rund zehn Prozent beträgt - zu wenig, um aus Luxemburg einen Co2-Musterschüler zu machen, wenn diese Tanktouristen zu Hause bleiben müssten.

Eine weitere Schelte gibt es von den Machern des Index im Fach "erneuerbare Energien". Nur 2,1 Prozent Anteil hätten diese am Energie-Verbrauch. Laut dem europäischen Statistik-Institut Eurostat lag der Anteil im Jahr 2013 bei 3,6 Prozent. Auf Grund von Berechnungen aus dem Jahr 2015, meint das luxemburgische Statec, dass der Öko-Anteil beim Endenergieverbrauch sogar bei fünf Prozent lag. "Luxemburg hat den niedrigsten Anteil an erneuerbaren Energien in ganz Europa", so der Index, das sieht auch Eurostat so.

"Nur ein Prozent der Fläche Luxemburgs sind Naturschutzgebiete", steht im Länderbericht geschrieben. Auch dies zog das Gesamturteil nach unten. Abschließend überwogen die negativen Punkte bei weitem die positiven. Das Großherzogtum landet auf dem 139ten von 140 Plätzen. Nur der Tschad war noch schlechter. Auf dem anderen Ende der Skala landete Costa Rica, Vorbild, da fast 100 Prozent der Energie dieses Landes aus erneuerbaren Quellen stammt. Aus diesem Grund macht Costa Rica den Planeten sehr glücklich.

Die Macher des Index kommen also zum Schluss, dass Luxemburg noch sehr viel zu tun habe um den Planeten glücklich zu machen. "Wenn alle anderen Länder Luxemburg nachahmen würden, bräuchte man 9,1 Planeten", so die Studie.