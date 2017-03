Kate besucht Luxemburg

Auf der Londoner Konferenz im Mai 1867 erhielt Luxemburg Garantien für die Unabhängigkeit und Neutralität. Die damaligen vier Großmächte Frankreich, Preußen, Großbritannien und Russland wollten ihre Interessensphären klären. Dafür wurde Luxemburg ein neutraler Staat. Am 11. Mai wird der 150 Jahrestag begangen.

Aus ganz Europa werden Ehrengäster erwartet. Aus Großbritannien reist Kate, Herzogin von Cambridge, nach Luxemburg. Sie vertritt ihr Land auf der Feier. Gemunkelt wurde es schon länger. Am Freitag meldete sich der Kensington Palace via Twitter

The Duchess of Cambridge will visit Luxembourg

on the 11th of May and attend the commemoration of the 1867 Treaty of London. pic.twitter.com/pyrB9WiAbG