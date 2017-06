Tram: schickes neues Zuhause

Ob von oben, der Seite oder von unten - Luxemburgs neue Tram kann in ihrem stilgerechten Zuhause überall repariert, geputzt oder bewundert werden. Die Bauarbeiten am neuen Tramsschapp auf dem Kirchberg sind so gut wie abgeschlossen und die einzelnen Wagen sitzen schon startbereit auf den Schienen. Losfahren sollen sie im Dezember dieses Jahres.

Tageblatt.lu konnte einen Blick hinter die Bauzäune werfen. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie, um bei der Tram mal ins Wohnzimmer zu schielen.