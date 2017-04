Helles Ocker statt dunklem Schwarz

Uff! Die Geschäftsleute und alle anderen Betroffenen können aufatmen: In wenigen Wochen werden die Arbeiten in der „Niddeschgaass“, die Ende März vergangenen Jahres begannen, abgeschlossen sein. Und das Stadtzentrum mit der „Duerfplaz“ in neuem Glanz erstrahlen.

Am Sonntag begannen die Vorbereitungsarbeiten: Damit das freundliche ockerfarbene Makadam, das den „Shared Space“-Teil vom „normalen“ Straßennetz optisch abhebt, hält, musste zunächst eine Grundierung aufgebracht werden. Und dann ging es am Montag richtig los: „Die Arbeitsmaschinen“, so erklärte LSAP-Bürgermeister Dan Biancalana, „mussten zunächst einmal gründlich gereinigt werden, verlegen sie doch normalerweise schwarzes Makadam.“Vom guten Voranschreiten der Arbeiten überzeugten sich gestern auch zahlreiche Passanten. Immer wieder hielten welche an, betrachteten die ungewöhnliche Szenerie und knipsten Bilder. Kein Zweifel: Die neue Farbgebung in der „Niddeschgaass“ und am Dorfplatz verändert das Stadtbild vollkommen.► Den vollständigen Bericht finden Sie am Dienstag im(Print & E-Paper).