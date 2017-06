Der feierliche Auftakt

Das Ehrendetachement unter der Leitung von Captain Mike Lamesch trat pünktlich um 16.00 Uhr vor dem Parvis des großherzoglichen Palastes an.

Begleitet wurde die Wachablösung von der Militärkapelle unter der Leitung von Jean-Claude Braun.

Um 21:20 Uhr geht es in der Stadt mit dem traditionellen Fackelzug weiter. Die Parade beginnt beim Roten Pütz in Luxemburg-Stadt, geht durch die "rue du Fossé", die "rue Notre-Dame" und dem "boulevard Roossevelt", bevor er vor der Tribüne des großherzoglichen Paares an der Kreuzung des Boulevards mit der "rue de la Congrégation" zum Stehen kommt.