Guter Durchschnitt, aber ...

Luxemburgs Schüler sind zufrieden mit ihrem Leben. Das geht aus einem Bericht hervor, den die OECD vor Kurzem, ausgehend unter anderem von den Ergebnissen des PISA-Tests, veröffentlicht hat. Allerdings zeigt die Studie auch – wie bereits die PISA-Ergebnisse im Dezember 2016 –, dass es Nachholbedarf beim Thema soziale Mobilität gibt. Im Rahmen der Studie waren 15-Jährige aus allen OECD-Ländern gefragt worden, ihr Leben auf einer Skala von 0 bis 10 zu bewerten. 0 stellte dabei den schlechtesten und 10 den besten Wert dar.

In Luxemburg bewerteten 36,1% der Schüler ihr Leben mit einer 9 oder 10, was der „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ zufolge hohe Zufriedenheit mit dem eigenen Leben indiziert. Damit liegt Luxemburg leicht über dem OECD-Durchschnitt von 34,1%.

Vorreiter beim Wohlbefinden von Jugendlichen in OECD-Ländern ist Mexiko – dort haben 58,5% der Schüler angegeben, dass sie zufrieden mit ihrem Leben sind. Werden die OECD-Partnerländer mit einbezogen, liegen die mexikanischen Jugendlichen allerdings noch immer hinter jenen aus der Dominikanischen Republik, wo 67,8% laut eigenen Angaben ein erfülltes Leben führen.

Was die „Durchschnittsnote“ der Zufriedenheit angeht, führt auch hier die Karibik-Insel mit 8,5 die Rangliste an, vor Mexiko (8,3) und Costa Rica (8,2). Der Wert für Luxemburg beträgt 7,4, der OECD-Durchschnitt 7,3.

Die bedenklichste Erkenntnis aus der Studie im Hinblick auf Luxemburg stellt wie bereits erwähnt der Einfluss des sozio-ökonomischen Hintergrunds von Jugendlichen auf deren schulische Leistungen dar. So liegt in Luxemburg die Differenz zwischen Jugendlichen aus Arbeiterfamilien, die glauben, dass sie einen universitären Abschluss erhalten werden, und Angestelltenkindern, die der gleichen Überzeugung sind, bei 34,6%. Das ist weit über dem OECD-Durchschnitt von 25,5%. Nur in Ungarn ist die Kluft noch größer (39,5%).

Auch die Unterstützung von Eltern für ihre Kinder bei Schwierigkeiten in der Schule fluktuiert in Luxemburg je nach Hintergrund stark. In dieser Hinsicht beträgt die Disparität zwischen Familien mit geringem und hohem sozio-ökonomischen Status 11,9% , womit Luxemburg trauriger Vorreiter unter den OECD-Ländern ist (Deutschland 9,9%, Neuseeland 9,6%, OECD-Durchschnitt 5,8%). Bezüglich der sozialen Mobilität gibt es hierzulande also noch viel Nachholbedarf.