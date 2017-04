Rückruf von Injektionslösung

Nachdem in den USA Anfang April der Rückruf für EpiPen und EpiPen Jr startete, ruft das Gesundheitsministerium jetzt auch in Luxemburg die Epinephrin-haltigen Notfallpens Fastjekt und Fastjekt Junior in diversen Packungsgrößen und Chargen zurück.

Es handelt sich dabei um EpiPen Junior 150 μg und EpiPen 300 μg. Hintergrund des Rückrufs sind Berichte über Defekte bei der Aktivierung des Autoinjektors.

Durch einen Bauteilfehler könnte eine erhöhte Kraft zur Auslösung erforderlich sein oder die Aktivierung fehlschlagen. Patienten kämen somit im Falle eines anaphylaktischen Schocks in eine lebensbedrohliche Situation, heißt es.

Kunden können das Produkt in der Apotheke zurückgeben. Weitere Infos kann man unter folgender Telefonnummer: 247 756 67 einholen.