Gegen Mittag kam es aus bisland noch nicht geklärter Ursache zu einem Zimmerbrand in einem Flüchtlingsbrand in der rue de Hedange in Schifflingen.

Drei Einwohner erlitten eine leichte Rauchvergiftung und mussten mit Sauerstoff notversorgt werden.

Der materielle Schaden hielt sich in Grenzen. Schwer verletz wurde kein Mensch.