Kälteeinbruch in Luxemburg

Das Aprilwetter der vergangenen Tage setzt sich auch in Luxemburg fort. Bei schauerartigen Niederschlägen könne auch Schnee dabei sein, heißt es am Montag von Meteolux ( ► Link ). Der Tag hat trocken begonnen. Im Laufe des Tages sollen dann aber Schauer einsetzen, die Regen, Graupel und Schnee bringen.

Je heftiger die Schauer ausfallen, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass im Norden von Luxemburg auch Schnee dabei sei wird, so die Meteorologen .

Der Wintereinbruch vergrößert die Lawinengefahr in den Alpen. In Österreich und der Schweiz sind stellenweise bis zu 50 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Die Experten des Lawinenwarndienstes stuften am Dienstag deshalb die Lawinengefahr in Tirol oberhalb von 2000 Metern als erheblich ein. Auch in den kommenden Tagen soll es vor allem in den Nordalpen weiter schneien, örtlich sogar bis in die Täler.

Das Wetter macht den Obstbauern und den Winzern große Sorgen. In den Anbaugebieten der Wachau, in der Steiermark und im Burgenland trafen die Bauern Vorkehrungen, um kälteempfindliche Triebe zu schützen. So wurden unter anderem viele Strohballen auf den Anbauflächen verteilt, die bei Frost angezündet werden und die Luft wärmen sollen.