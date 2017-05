29. „Auto-Occasiounsmaart“

Am Wochenende stand Ettelbrück wieder einmal ganz im Zeichen der Automobile. Auf den Deichwiesen der Pattonstadt fand die 29. Ausgabe des beliebten Gebrauchtwagenmarktes statt. Organisiert wurde die Veranstaltung wie jedes Jahr von der Vereinigung „Automoto Nordstad“. Es handelt sich hierbei um ein Bündnis von Autohändlern der Region.

In seiner Ausführungen sprach Jules Turpel, Präsident der Vereinigung, dann auch davon, der Trend bei den Autokäufen ginge immer stärker hin zu den Gebrauchten. So waren in Ettelbrück auch die ganze Bandbreite der verschiedensten Fahrzeuge aus zweiter Hand vertreten. Ob es ein günstiger Kleinwagen sein sollte oder der Traum eines Sportwagens, für jeden Geldbeutel und Geschmack war das Passende da.

Zahlreiche Besucher nahmen dann auch die Gelegenheit wahr um von dem gleichzeitig stattfindende Straßenfest „Nei Ettelbréck“ einen Abstecher auf den Gebrauchtwagenmarkt zu machen. Diese Konzept soll auch für die Zukunft beibehalten werden, wenn im kommende Jahr schon zur 30. Ausgabe des „Auto-Occasiounsmaart“ geläutet wird.