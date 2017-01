Escher Gemeinderat: Penning für Wohlfarth

„Die Gründe für meinen Rücktritt sind privat und das sollen sie auch bleiben“, sagte Evry Wohlfarth gestern auf Nachfrage des Tageblatt. „Ich bin Sozialist und ich bleibe Sozialist, doch es ist wie bei allem: irgendwann wird es Zeit aufzuhören und einem Jüngeren Platz zu machen“, betonte der 68-jährige Wohlfarth.

René Penning ist seit 2010 „Directeur administratif“ der Kulturfabrik. Der heute 45-Jährige besuchte die Grundschule in Beles, seine Sekundaschulzeit verbrachte er in Esch (LHCE und LTE). 2006 legte er ein „Diplôme européen en administration de projets culturels“ in Brüssel ab. Bei den Gemeindewahlen 2011 belegte Penning den 12. Platz auf der LSAP-Liste.

Der Jüngere ist in dem Fall René Penning, 45 Jahre alt, und von Beruf „Directeur administratif“ der Kulturfabrik. Bei seinem ersten Antritt bei den Gemeindewahlen im Jahr 2011 platzierte Penning sich mit 3.145 Stimmen knapp hinter Astrid Freis, die im Dezember 2013 für Lydia Mutsch in den Gemeinderat nachrückte, als diese Ministerin wurde.

Penning ist Präsident der Jugendkommission, daneben gelten seine Interessen insbesondere der Sozialpolitik, der Stadtentwicklung, der lokalen Kulturpolitik und der Ökologie.

Vereidigt wird Penning zu Beginn der Gemeinderatssitzung am kommenden Freitag.