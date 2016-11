Autobahnring schließen?

Begonnen hatte die Diskussion mit dem Vorschlag den Autobahnring um die Hauptstadt zu schließen. D.h. es müsste eine neue Autobahn zwischen der A1 nahe des "Turborondpoint" auf Kirchberg und der A6 bei Strassen nördlich der Hauptstadt gebaut werden. "Ich denke dies würde viele Verkehrsprobleme lösen", so der Internaut mit dem Namen "De-Noir".

Die Reaktionen auf diesen Vorschlag sind geteilt. Die Einen finden, dass dies die Lage auf den Strassen nicht beruhigen würde und das Geld besser in den öffentlichen Verkehr investiert werden solle. "Es könnte den gleichen Effekt haben wie die M25 um London hatte", so Mortdraken. "Die M25 wird nicht umsonst der größte Parkplatz Londons genannt." Stereo meint, dass ein besserer öffentlicher Transport schon viele Stauprobleme lösen würde. Er freut sich, dass Luxemburg aktuell viel in diesen investieren würde und nicht in dieses "scheußliche, teure, ökologisches Desaster durch den anderen Hauptstadtwald".

Andere finden, dass es schon helfen könne. Es gäbe aber zu bedenken, dass die Topographie nicht wirklich geeignet sei. "Versuche den Bau einer Autobahnbrücke über Beggen/Bereldange vorzuschlagen", so Pa79. "Der Shitstorm wird nicht lange auf sich warten lassen." Es hätte 40 Jahre gedauert bis die A7 fertig gestellt wurde. Die Idee eines vollständigen Autobahnringes würde, wenn überhaupt, erst im 22. Jahrhundert umgesetzt sein.

Schon ein Ausbau der Autobahn zwischen Strassen und Senningerberg auf drei Spuren würde schon viel helfen. Es seien immer die Engpässe, die zu Staus führen würden, meint Pa79. Einen Engpass würde es bei der Cloche d'Or geben, wo sich die Autobahn in Richtung Belgien von vier auf zwei Spuren verengen würde. Außerdem sollte die Hinweisschilder der CITA schon vor den Autobahnauffahrten installiert werden. "Sie sagen mir, dass ich im Stau sitze", so ein imaginäres Gespräch mit den CITA-Schildern. "Vielen Dank, ich hätte diese Information etwas früher gebraucht."