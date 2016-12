Betrunkene, Schläger und Diebe

In Differdingen (rue Kalekerbach) raste am Montagmorgen ein Fahrer durch eine 30er-Zone. Beide Insassen waren betrunken, wie später eine Polizeikontrolle ergab. Der Führerschein wurde sofort eingezogen.

Ein Nickerchen mit Konsequenzen gab es in Esch. Einer Polizeistreife war auf einem Parkplatz in der "rue de Luxembourg" ein Auto aufgefallen, das beschädigt war und einen Plattfuß vorwies. Der Fahrer, der sich im Auto befand und Kratzer im Gesicht hatte, beteuerte nichts von den Beschädigungen zu wissen. Stattdessen behauptete er, lediglich im Auto eingeschlafen zu sein. Später stellte sich heraus, dass der Fahrer auf der Autobahn unter Alkoholeinfluss eine Trennmauer gerammt hatte. Auch in diesem Fall wurde der Führerschein entzogen.

In Befort flogen am Sonntagabend in einer Kneipe in der "Grand-Rue" die Fäuste. Vor der Tür eskalierte die Situation und einer der Streithähne trug eine Verletzung am Auge davon.

In Luxemburg ("Grand-Rue") wurde einer Frau an Weihnachten ihre Handtasche von einem Fahrradfahrer entrissen. Die Frau wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich leicht am rechten Knie. Der Dieb flüchtete und die Fahndung blieb erfolglos.

Auf dem Weg nach Esch wurde eine Passagierin im Zug überfallen. Ein Unbekannter riss ihr die Handtasche aus der Hand und flüchtete mit dem Diebesgut.