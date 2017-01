Vom Autofieber gepackt

In den nächsten zehn Tagen dreht sich in Luxemburg alles um den Neuwagen. Die 53. Auflage des Autofestivals hat am Samstag seine Tore geöffnet. Bis zum Montag, 6. Februar können sich die Kunden Fahrzeuge in den Autohäusern anschauen und sich vorteilhafte Rabatte sichern.

Die diesjährige Autofestival wurde von der Adal (Association des distributeurs automobiles luxembourgeois) und der Fégarlux (Fédération des garagistes du G-D de Luxembourg) organisiert. Kunden, die sich eines Fahrzeug kaufen wollen, erwarten 122 neue Modelle von insgesamt 57 Marken. Ob das Interesse der Luxemburger Kunden an Elektroautos steigen wird, bleibt noch abzuwarten.

Unser Fotograf Alain Rischard hat sich in den Showrooms der Autohäuser umgeschaut.