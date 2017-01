Keine Verbindung bis Samstag 10:00

Auch wenn der Schienen-Verkehr zwischen Luxemburg und Thionville nicht funktioniert bedeutet dies nicht, dass die Reisenden gestrandet sind. Die CFL hat eine Buslinie eingerichtet, welche die Reisenden von Luxemburg nach Thionville bringt. Die Busse fahren zu den Uhrzeiten vom Quai 19 ab, zu denen auch die Züge abgefahren sein würden. Dies bis um 10 Uhr am Samstag-Morgen. Dann wird der Schienenverkehr wieder rollen.

Der TGV nach Paris wird bis dahin von dem Bahnhof Lorraine TGV abfahren, die Betroffenen werden mit Bussen dorthin gebracht werden. Die Busse, die den TGV 2855 ersetzen, fahren um 06:40 vom Quai 21 fort. Der TGV 2861-Ersatz fährt um 08:10 von Quai 21 ab.

Die Reisenden nach Marseille und Montpellier erreichen auch ihr Ziel, wenn sie (TGV 9877) um 07:23 am Quai 21 in den Bus steigen oder um 11:24 (TGV 9879). Dies nur im Falle, wo die Sperrung länger dauern würde als 10:00. Dies teilte die CFL in einer Pressemitteilung mit.