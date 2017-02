Lebensgefährlicher Alltag an Bahnschranke Dippach-Gare

Viele Kleinkinder und auch einige ältere Kinder scheinen die Gefahr gänzlich oder nur teilweise zu kennen. Immer öfters werden Kleinkinder beobachtet, wie sie trotz geschlossener Schranken den Bahnübergang überqueren. Doch damit nicht genug. Als wäre dies nicht schon lebensgefährlich genug, einige Kinder laufen trotz schliessender Schranken noch unten durch. Im Falle eines technischen Problems der Schranken riskieren die Kinder, dass die sogenannten „Bäume“ die Kinder unter sich begraben könnten, scheint vielen unbewusst zu sein.

Als Ursache könnte der auf der gegenüber liegende abfahrende Schulbus angegeben werden. Doch dies kann als Erklärung oder Entschuldigung nicht geltend gemacht werden. Denn der Schulbus wartet im Falle von geschlossener Schranke immer, bis die davor aufgehaltenden Kinder am Bus angekommen sind. Desweiteren haben die Kinder die Möglichkeit, die Unterführung zu benutzen.

An die Eltern, falls diese sich überhaupt mit ihren Kleinkindern zur Bushaltestelle begeben, sei appelliert, dass sie eine Aufsichtspflicht haben und die Verantwortung für ihre Kinder tragen. In grosser Sorge um alle Kleinkinder, die tagtäglich an der besagten Bahnschranke den Weg Richtung Schulbus gehen, sei dringend in Erinnerung gerufen, dass es VERBOTEN ist, sobald das rote Warnlicht aufleuchtet, es untersagt ist, den Bahnübergang zu passieren. Leider werden jedoch auch täglich Autofahrer gesichtet, die trotz schliessender Schranken dennoch mit ihrer Blechkarrosse im Eiltempo den Übergang durchfahren.

Viele Eltern sind besorgt über diese besondere Gefahrenlage und bitten dringlichst die Verantwortlichen, allen voran die Eltern, Polizei sowie die CFL Mitarbeiter in Zukunft vermehrt Kontrollen an besagter Bahnschranke in die Wege zu leiten. Bisher ist es noch nicht zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Damit dies so bleibt, besteht akut dringender Handlungsdrang. Auch in den Schulen müsste vermehrt auf die Gefahren hingewisen werden, so einige Mütter und Väter. In diesem Falle ist das Lehrpersonal gefordert.

Zusätzlich könnte man in Erwägung ziehen, dass der Schulbus respektive die Gemeinde die Bushaltestelle in Dippach-Gare gegebenfalls in Richtung Cite Val du Moulin verlegt, sodass die Schulkinder aus Reckingen-Mess und der Siedlung Val du Moulin vor der Schranke einsteigen und die aus der anderen umliegenden Gegend hinter der Schranke einsteigen könnten. In diesem Falle könnte der Schulbus aufgrund der geschlossenen Schranken mit minutenlangen Verspätungen zu rechnen haben, doch so wäre zumindest die Sicherheit der Kinder vorrangig gewährleistet.