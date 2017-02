"Keine Amnestie für korrupte Politiker"

Die neue rumänische Regierung hat per Dekret eine Lockerung des Anti-Korruptions-Gesetzes beschlossen. Sie kommt Tausenden Kriminellen zugute und anderen Politikern, die wegen Korruption verurteilt worden sind.

In Luxemburg lebende Rumänen veranstalteten am Mittwochabend eine Kundgebung vor der rumänischen Botschaft in Luxemburg. Ein Zeichen der Solidarität mit den Bürgern Rumäniens, die gestern massiv gegen die Lockerung des Anti-Korruptions-Gesetzes demonstriert hatten, so eine der Organisatorinnen.