Frisches Blut und altbekannte Gesichter

Die LSAP-Liste der Sektion Esch kann mit vielen jungen, neuen Gesichtern aufwarten. Aber auch altbekannte Politiker sind in dieser Wahl-Saison mit von der Partie. Spitzenkandidatin ist zum ersten Mal Bürgermeisterin Vera Spautz (53). 2013 übernahm sie das Amt von Lydia Mutsch, als diese als Gesundheitsministerin in die Regierung wechselte.

Auch die Schöffen Dan Codello (41), Henri Hinterscheid (62) und Jean Tonnar (62) sind wieder mit von der Partie, genau wie die Gemeinderatsmitglieder Taina Bofferding (34), Astrid Freis (57), Mike Hansen (34) und René Penning (45), der vor zwei Monaten für Evry Wohlfarth in den Gemeinderat nachrückte. Die 59-jährige Maria José Ganeto und der 48-jährige Philippe Wolf kandidieren bereits zum zweiten Mal.

Neu auf der LSAP-Liste sind der 34-jährige Stéphane Biwer, der 27-jährige Laurent Boquet, der 34-jährige Jeff Dax, der 23-jährige Ben Funck, die 31-jährige Joëlle Pizzaferri, die 29-jährige Alexandra Wernert und die mit 63 nicht mehr ganz so junge Nelly Fratoni.

Ebenfalls zum ersten Mal dabei sind der Präsident der Escher LSAP-Sektion, Francis Remackel (62), sowie Christian (Siggy) Sikorski (51). Remackel gehört zwar zu den Neuen auf der Liste, aber keinesfalls zu den Unbekannten. Er konnte bislang jedoch nicht kandidieren, weil er als Chef der Informatik Angestellter der Escher Gemeinde war. Sikorski ist Gewerkschaftssekretär beim OGBL und will sich mit seiner Kandidatur nun auch politisch einsetzen.

Für die Präsentation ihrer Liste hatte sich die Sektion Esch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Der Konzertsaal der Kulturfabrik war ganz in Rot getaucht. Die Vorstellung der Kandidaten fand auf der Bühne statt und erinnerte ein wenig an eine Casting-Show. Dany Hardt stellte den Politikern Fragen zu ihrem Leben und ihrer Motivation. Nicht immer einfach für die noch jüngere Generation der Kommunalpolitiker. Die „älteren“ Hasen hatten in dieser Hinsicht bereits mehr Erfahrung. Das machten die Neulinge dann durch Idealismus und Optimismus wieder wett.

Die Liste wurde einstimmig von den Mitgliedern angenommen.