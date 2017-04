Neues Kletterzentrum in Sanem

Das Projekt der neuen Kletterhalle wurde bereits am 11. März in der Gemeinderatssitzung in Sanem veröffentlicht. Geplant ist eine große Halle, die kletterbegeisterte Sportler zusammenbringen soll. Eine Gruppe von fünf Mitgliedern (Gilbert Schneider, Serge Bour, Luc Kohnen, Thomas Froidure, Mariola Stasiszyn) entschloss sich bereits vor längerem, den „Griff zu wagen“ und ein neues Kletterparadies zu planen. Dafür gründeten sie die Klotertuerm SA.

„Kletterer aus Luxemburg mussten bisher zum Klettern immer ins Ausland fahren. Luxemburg wird diese Kletterhalle gut tun, denn wir haben Potenzial. Doch bisher gab es noch keine Trainingsmöglichkeiten. Deshalb beschlossen wir, da nachzurüsten, und haben unsere Pläne an verschiedene Gemeinden geschickt.“ Doch interessiert war keine Gemeinde, bis auf Sanem. „Bürgermeister Georges Engel war von unserer Idee von Anfang an begeistert. Er hat uns sehr unterstützt“, erzählt Mitgründer Serge Bour in einem Gespräch mit dem Tageblatt.

Die Gemeinde hat ein großes Grundstück gekauft, auf dem sich auch das Gebiet der zukünftigen Halle befindet. In einem Vertrag wurde zwischen Gemeinde und der Betreiberfirma Klotertuerm SA eine Konvention vereinbart, die besagt, dass die Mitglieder der Betreiberfirma das Gebiet eine bestimmte Zeit lang benützen dürfen. Im Gegenzug dafür müssten sie einmal in der Woche einen kostenlosen Kletterkurs für Schüler der Schule anbieten. Der Bau der Halle wird von der Klotertuerm SA finanziert.

Die Pläne für die Kletterhalle, auf einer Fläche von 300 m2 mit einer 15 m hohen Kletterwand, wurden vom Architektenbüro Beng Architectes Associés entworfen und bei der letzten Gemeinderatssitzung vorgestellt. Ursprünglich wäre für den Baubeginn Mai vorgesehen, doch ob dies tatsächlich machbar ist, könnten die Mitglieder noch nicht sagen. „Wir haben vor, im Frühjahr mit den Bauarbeiten zu beginnen. Viele verschiedene Firmen haben unsere Anfragen erhalten. Wenn sie zustimmen, kann bereits begonnen werden“, versichert Serge Bour. Die Eröffnung wird voraussichtlich im Januar 2018 sein.