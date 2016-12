"Keine Straße wird die Lösung all unserer Verkehrsprobleme sein"

80.000 französische Grenzgänger fahren täglich nach Luxemburg um zu arbeiten. Die Verkehrssituation zu den morgendlichen und abendlichen Spitzenzeiten ist katastrophal. Nun scheint eine Entlastung in Sicht, denn zukünftig können viele Autofahrer über die am Freitag eröffnete Liaison Micheville fahren.

Zur Eröffnung der Autobahn betonte Infrastrukturminister François Bausch die wichtige Rolle des Modal Split (60/40) für die Lösung der Verkehrsproblem. Hierbei handelt es sich um die Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel: 60 Prozent Individualverkehr und 40 Prozent öffentlicher Verkehr (Bus, Bahn und Tram). Gelingen kann die Verkehrsentlastung nur, wenn der öffentliche Verkehr mit einbezogen wird.

"Die Erwartungen für dieses grenzüberschreitende Projekt waren sehr groß", so Bausch. Zum einen die Direktverbindung zwischen Micheville und dem Belval, eines sich entwickelnden Stadtteils, die Verbindung nach Luxemburg-Stadt und zum anderen die mit einhergehende Verkehrsentlastung Eschs. Auf die Kritik, dass die Liaison Micheville nichts an der Verkehrsproblematik ändern werde, reagierte Bausch mit: "Wir müssen abwarten bis das ganze Projekt fertig ist." Damit ist unter anderem die Fertigstellung der Verbindung mit der A4 gemeint.

In diesem Sinne ging Bausch auch auf ein zukünftiges Projekt ein: Die Einrichtung einer Buslinie (Bus à haut niveau de service), die in besonders dichtem Takt fährt. Er könne es sich zudem vorstellen, dieses Liniennetzwerk bis nach Frankreich auszuweiten. Abschließend äußerte sich Bausch zu einer vertieften grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: "Es gibt noch viel Arbeit zu tun; Arbeit, die wir zusammen machen können."

Der französische Staatssekretär für den Staatshaushalt in Frankreich, Christian Eckert, nahm auch an der feierlichen Einweihung teil. Er sprach von der "Materialisierung eines Bewusstseins"- und spielte damit auf den tausendfachen Grenzverkehr an, der von Frankreich Richtung Luxemburg fließt. Es sei außerdem sehr selten, dass ein Staat Infrastruktur-Projekte im Ausland finanziere. Luxemburg investierte 12,5 Millionen Euro in den Ausbau der Autobahn auf französischer Seite. Damit wollte Eckert auch Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen, die von den französischen Luxemburgpendlern forderten, sie sollten ihre Steuern in Frankreich und nicht in Luxemburg zahlen. Der Staatssekretär sprach deshalb von einer grenzüberschreitenden Querfinanzierung zwischen beiden Staaten.

Patrick Weiten, der Präsident des "Conseil départemental de la Moselle", beschrieb die Verkehrsituation als schwierig und sagte weiterhin: "Keine Straße wird die Lösung all unserer Verkehrsprobleme sein." Er bekräftigte seinen Vorredner Bausch und sieht die Lösung im Ausbau der alternativen Fortbewegungsmittel.