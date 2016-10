Laufen für den guten Zweck

Am Sonntag wurde fleißig Geld für das Rote Kreuz gesammelt. Mehr als 1.000 Läufer - jung und alt - waren an den Start des 5 Kilometer langen "RBC Race for the Kids" auf Kirchberg gegangen. Als Ambassadoren waren die Olympionikin Charline Mathias und der Musiker Pascal Schumacher im Einsatz. Für das Tageblatt war Fotograf Alain Rischard vor Ort.

Bei der ersten Ausgabe des Laufs wurden mehr als 60.000 Euro für das Kannerhaus Jean gesammelt. Dort werden Kindern mit psychologischen Problemen und Verhaltensstörungen zwischen 4 und 14 Jahren und deren Familien betreut.