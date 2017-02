Voller Lob für Luxemburg

Er war voller Lob für die vor fast genau einem Jahr gestartete Weltraum-Initiative von Wirtschaftsminister Etienne Schneider.

Damals, als er vom Minister gefragt wurde, ob er gerne beim Projekt mitmachen wolle, „habe ich nicht gleich zugesagt,“ erzählte Dordain am Samstagabend in den Räumlichkeiten der Handelskammer. „Ich wollte mich nicht von Gefühlen sondern vom Verstand leiten lassen.“ Rund drei Monate später habe er dann den Minister wieder kontaktiert und zugestimmt. „Und zwar weil die Initiative mich überzeugt hatte.“ Es stecke richtig Methode, die richtige Herangehensweise, dahinter. „So etwas kann man sich nicht entgehen lassen“.

Mit einer ähnlichen Herangehensweise sei Luxemburg bereits durch die Gründung der SES zu einer grossen Weltraummacht geworden - und das ehe es Mitglied in der Europäischen Weltraumagentur ESA wurde. „Es gibt kein anderes Beispiel in Europa.“ Mit viel Kreativität wurde das öffentlich-private Projekt zu einem grossen Erfolg: Die SES wurde Weltmarktführer, in Luxemburg entstand ein neuer Wirtschaftszweig, und danach wurde Luxemburg ESA-Mitglied.

Das wichtigste aber sei, so Dordain weiter, der von 2003 bis 2015 die ESA geleitet hatte, sei dass „Luxemburg gezeigt hat, dass die Wirtschaftszone der Erde sehr viel grösser ist als die Grenzen der Erde denken lassen.“ Seit rund einem Jahr ist Jean-Jacques Dordain nun Mitglied im „comité consultatif“ der Initiative Spaceresources.lu.

An die Ingenieure, Wissenschaftler, Architeckten und Industrielle im Saal gewandt, meinte Dordain, dass ihre Rolle in Zukunft noch wichtiger werde. Sie gehörten zu den Menschen in der Welt, die sich Zeit zum Nachdenken geben, und die fähig seien die Komplexität zu verstehen. Und er fordert sie auf: „Lasst die Welt euch nicht verändern – verändert die Welt. Die Zukunft muss gestaltet werden, nicht erduldet.“

Einen Aufruf für mehr Interesse am Studien von Wissenschaft und Mathematik starteten Marc Solvi, Präsident der Vereinigung Da Vinci, und Carlo Thelen, Direktor der Handelskammer. Mit Projekten wie Bergbau im Weltall oder Rifkin würden sich ihnen in Zukunft gute und interessante Perspektiven bieten.