„Die Nacht des Sports“

Am Samstag stand landesweit die „Nuit des Sports“ auf dem Programm. So auch in Rodange um und in der Sporthalle am Jos-Moscardo-Platz. Während mehr als vier Stunden stand der Sport im Mittelpunkt bei sehr vielen Besuchern und Sportbegeisterten. Spannende Sportateliers und Vorführungen von vielen Sportarten fanden bei relativ gutem Wetter statt.

Der Aufforderung, geeignete Sportkleidung mitzubringen, folgten viele Sportbegeisterte (u.a.Schöffe Romain Mertzig, Rat Marco Stoffel uva…). Freestyle Fußball, Zumba, Self-Defense, Basketball, Tischtennis, Squash, Majoretten und weitere Sportarten standen im Fokus. Organisator war die Gemeinde Petingen auf Initiative des "Service national de la jeunesse" und der Sportabteilung des Ministeriums für Sport unter dem Motto: "Gesond iessen, mei bewegen.“

Essen und Trinken, ( natürlich nur gesundes) war beim großen Volksfest garantiert. Für den musikalischen Rahmen sorgte DJ Raymond Delavega. Ein eingerichteter Zubringerdienst brachte die Interessenten zur PIKO-Schwimmhalle, wo neben Tauch- und Schwimmateliers auch das klassische Schwimmen angeboten wurde. Großes Interesse weckte „PACO aus Paris“, einem professionellen Foot Freestyler und Weltrekordhalter im Jonglieren. (148 mal in einer Minute). Erfolgreich endete die Nuit du Sport in Rodange, einer Neuauflage 2018 wird nach dem Dargebotenen garantiert nichts im Wege stehen.