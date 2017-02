Wiedersehen macht Freude

Am Samstag kehrten ein Offizier, vier Unteroffiziere, zwei Korporale und 16 Soldaten der Luxemburger Armee nach einem viermonatigen KFOR-Einsatz nach Luxemburg zurück. Am Flughafen wurden sie bereits sehnsüchtig von ihren Familien und Freunden erwartet. Die Freude war auch bei den Soldaten groß, als sie ihre Liebsten nach langer Abwesenheit endlich wieder in die Arme schließen konnten.

Seit 1999 unterstützt die NATO die Friedensbemühungen im Kosovo. Seit 2011 beteiligt sich auch die luxemburgische Division ISR (Intelligence, surveillance and reconnaissance) an den NATO-Einsätzen. Die Beteiligung Luxemburgs an der Kosovo-Force geht Ende 2017 zu Ende. Bis dahin werden noch zwei Kontingente der Luxemburger Armee in den Balkan reisen.