Feste feiern "wie im Süden"

Dem Anspruch „Dudelange, on croirait le Sud“ kommen die politischen Verantwortlichen immer näher. Im Zentrum, vom Jugendhaus über den Mayrisch-Park, den „Shared space“, dem Platz „Am Duerf“ bis zum Rathaus herrschte am Samstag trotz relativ kühler Temperaturen bereits am Morgen eine Bombenstimmung, die sich nicht allein wegen der Sonne im Laufe des Tages richtig erhitzte und für den nötigen mediterranen Flair sorgte.

Gute Laune pur gab es bereits am Vormittag im Mayrisch-Park, wo Bürgermeister Dan Biancalana, sein Schöffe Loris Spina und Josiane Di Bartolomeo-Ries, Präsidentin der kommunalen Familienkommission und Initiatorin des Familientages, die Veranstaltung eröffneten, die ein wahres Volksfest werden sollte. Sie begrüßten die spontane Bereitschaft der örtlichen Vereine und ihr aktives Mitwirken bei der Gestaltung der Fete und jene des Geschäftsverbandes, gerade an diesem Tag einen Straßenverkauf zu organisieren.

Besonders erfrischend waren die Teilnahme und der Einsatz der jungen Menschen aus dem Jugendhaus und der Kinder aus den städtischen Betreuungsstrukturen, die eine große Putzaktion in verschiedenen Teilen der Stadt gestartet und mehrere Selfie-Point organisiert und den Gleichaltrigen und den Erwachsenen vorführten, wie ein Kinder-Gemeinderat funktioniert. Weil es für die Kids aber in erster Linie um Spaß an der Freud‘ ging, waren originelle Spiele über das ganze Zentrum verteilt, wo auch die Erwachsenen sich für kurze Zeit wieder als Kinder fühlen durften. Düdelingen ist Familie

Diese älteren Semester konnten ihre Familien-Rolle wahrnehmen, indem sie von dem reichen Angebot der Geschäftsleute profitierten oder ihren Platz am „gringe Spill“ eingenommen hatten, wobei das traditionelle und überholte Rollenspiel (Mutter oder Vater) glücklicherweise selten respektiert werden sollte. Zusätzliche Informations-Stände gaben Aufschluss darüber, was Familien in Düdelingen unternehmen und welche städtischen Strukturen genutzt werden können.

In der Schmiede des Südens gab es am Samstag bei den Organisatoren und den Geschäftsleuten eigentlich nur zufriedene Gesichter, so dass man annehmen kann, dass eine weitere Auflage sich förmlich aufdrängt. Doch bis zum Beginn der Sommerferien soll an jedem Wochenende der Bär tanzen, so Bürgermeister Biancalana, der weitere Höhepunkte ankündigte. Wie gehabt: „on dirait le Sud“.