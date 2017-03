Kommunikationsprobleme bei CFL und SNCF?

Bernard Aubin, Generalsekretär des französischen Syndikats First, spricht im Telefongespräch mit dem Tageblatt von Kommunikationsproblemen bei der CFL und der SNCF. Wichtige Informationen über das Zugunglück bei Zoufftgen würden, wohl aufgrund der unterschiedlichen Sicherheitskulturen und der laufenden Ermittlungen, nicht an die Syndikate übermittelt werden. Man würde dies teilweise auch verstehen, doch müssten wenigstens Teilinformationen an das Personal kommuniziert werden. Sonst könnten sich Gerüchte, wie etwa der Fund einer weiteren Leiche oder die Selbstmordtheorie, weiter verbreiten und die Lokführer seien weiter verunsichert, wie es um ihre Sicherheit auf dieser und anderen Strecken bestellt sei.

Dabei liege der Fehler aber nicht ausschließlich bei der CFL. Auch die Kommunikation zwischen der SNCF und den Vertretern der Arbeitnehmer müsse sich verbessern. Um wieder zur Normalität zurück zu finden und die französischen Lokführer zu beschwichtigen, fordert das Syndikat First, dass sich Vertreter aller Parteien an einen Tisch setzen müssten.

Den Vorwurf der mangelnden Kommunikation weißt Mike Van Kauvenbergh von der CFL scharf zurück: "Das entspricht nicht der Wahrheit." Man sei jeden Tag über Konferenzschaltungen mit den Kollegen der SNCF im Kontakt und alle wichtigen Informationen und Erkenntnisse würden auch der französischen Seite mitgeteilt.