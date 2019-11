Bereits zum 18. Mal findet der Weihnachtsmarkt in Steinfort statt. An zwei Wochenenden wird sich rund um das Rathaus auf die Jahresendfeiern eingestimmt.

Traditionell findet der „Chrëschtmaart“ in Steinfort an zwei Wochenenden statt. „Wir legen die Daten immer so, dass wir anderen Märkten und Events, wie Nikolausfeiern, möglichst keine Konkurrenz machen“, erklärt der Präsident der Entente der lokalen Vereine, Guy Laroche. So steht zum Beispiel Ende November die große Nikolausfeier in Koerich auf dem Programm. Der Weihnachtsmarkt in Steinfort geht an den Wochenenden des 6., 7., und 8. sowie des 13., 14., und 15. Dezember über die Bühne. Freitags ist er immer von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Samstags kann man ihn zwischen 16 und 23 Uhr besuchen und sonntags von 16 bis 22 Uhr.

Freitags geht es mit einem „Afterwork“ los. „Es ist sehr beliebt. Man kann direkt nach Büroschluss zu uns kommen, um ein paar schöne Momente zu verbringen“, so Laroche. Während des ganzen Wochenendes wird an mehreren Stellen des Marktes (im Kiosk, im „Chalet“ und im Zelt auf dem Rathausplatz) musiziert. Am 14. und 15. Dezember finden auch Konzerte in der Kirche statt: Am 14. Dezember um 16.30 Uhr singen die Grundschüler der Zyklen 3 und 4 dort Weihnachtslieder. Den Nachwuchssängern folgen am 15. Dezember um 17.30 Uhr „Les amis du chant“ mit ihrem Programm „Christmas Carols“. Ebenfalls am 15. Dezember um 10.00 Uhr ist in der lokalen „Maison relais“ eine Lesung für Kinder vorgesehen. Der Titel der „Liesmatinée“: „Wa Flacke falen an Elefanten am Schnéi spillen!“

Die Rolle des Außenministers

Die Idee, einen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz zu veranstalten, kam vom ehemaligen Bürgermeister und aktuellen Außenminister Jean Asselborn. Davor, in den Jahren 1999 und 2000, hatten bereits Christmärkte in der Gemeinde stattgefunden. Sie wurden aber ausschließlich von der Feuerwehr organisiert. Nun wollte man die anderen Vereine der Gemeinde mit ins Boot holen.

Waren es am Anfang nur einige Vereinigungen, die Interesse zeigten, so stieg die Zahl der Teilnehmer in Laufe der Jahre an. Ungefähr 150 Personen sind inzwischen an den drei Tagen auf dem Markt aktiv. Für die diesjährige Auflage haben 14 Vereine angekündigt, mit einem Stand anwesend zu sein. Dazu kommen 18 Stände von Handwerkern. Will man beim „Chrëschtmaart“ mitmachen, gibt es jedoch eine große Regel: Jeder muss den Besuchern etwas anderes anbieten. Ein Verein verkauft zum Beispiel Gegrilltes, ein anderer gebratene Pilze, ein dritter Raclette usw. „Auf diese Weise erhalten wir die Vielfalt des Angebots“, freut sich Guy Laroche. Dasselbe gilt für die Verkaufsstände. Jeder bietet etwas anderes an. Eines haben aber alle Händler gemeinsam: Ihre Ware ist hochwertiges Handwerk. „Artikel aus China oder andere Billigware sind tabu“, so Laroche. Das Konzept hat Erfolg, denn viele Besucher kommen von weit her, um „außergewöhnliche“ Geschenke auf dem Markt zu erwerben.

Für den guten Zweck

Die Gemeinde stellt die ganze Infrastruktur zur Verfügung. Die Standbetreiber müssen sich also nur um ihre Ware kümmern. „10-15% aller Einnahmen des Weihnachtsmarktes werden gespendet“, erörtert der Vorsitzende der Entente. In diesem Jahr sind die „Fondatioun Kräizbierg“ und „Päerd’s Atelier“ die Nutznießer des Events. Die Höhe der Spende hängt von den Einnahmen ab. Im letzten Jahr wurden zwei Schecks von jeweils 2.325 Euro an „SOS Détresse“ und die „Fondation Cancer“ überreicht. Die Schulkinder basteln ebenfalls etwas für den Weihnachtsmarkt und verkaufen es dort. Diese Einnahmen werden integral gespendet.

Die teilnehmenden Vereine profitieren ebenfalls. 2018 erhielten sie 2.450 Euro. „Am Ende des Marktes machen wir Kassensturz. Wir schauen nach Abzug der Ausgaben, was übrig bleibt und teilen diesen Betrag dann zu gleichen Teilen zwischen den Vereinen auf. Die Voraussetzung, um an diesen Geldsegen zu kommen, ist aber, dass der Verein mindestens 1.200 bis 1.400 Euro an Einnahmen aufweisen kann“, erklärt Guy Laroche.

Der Weihnachtsmarkt in Steinfort macht auf jeden Fall Schule. „Vor einigen Jahren waren wir quasi die Einzigen, die in der Region einen Christmarkt organisierten, jetzt schießen sie wie Pilze aus dem Boden“, freut sich Laroche. Einer der Gründe für diese Entwicklung könnte aber auch eine Veränderung im Verhalten der Leute sein. „Die Menschen wollen nicht mehr unbedingt weit fahren, um einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Sie wollen in ihrem Dorf, Viertel oder ihrer Stadt feiern. Das erhöht auch das Zusammengehörigkeitsgefühl“, erklärt Bernard aus Steinfort. Der Rentner besucht gemeinsam mit seiner Frau jedes Jahr den lokalen „Chrëschtmaart“. Und „entführt“ immer eine Tasse und eine Schüssel. Diese werden extra von der „Fondatioun Kräizbierg“ für das Event angefertigt. „Wir besitzen die ganze bisherige Kollektion. Sie steht in einer Vitrine in unserer Stube. Auf diese Weise vergessen wir nie, jedes Jahr wieder herzukommen. Schließlich müssen wir unsere Sammlung ergänzen“, so Bernard augenzwinkernd.