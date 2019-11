Baustellen an allen Ecken. Das SPFP („Syndicat professionnel de la force publique“) zeichnet ein düsteres Bild vom öffentlichen Dienst. Es geht vor allem um die Rekrutierungsprobleme, mit denen der ganze öffentliche Sektor zu kämpfen habe.

Das gilt vorrangig für die Armee und die Polizei, aber auch für Briefträger, Zollbeamte, Gefängniswärter und für den Gefangenentransport sowie das allgemeine Rettungswesen. An allen Ecken fehle es an Leuten, so Pascal Ricquier, Präsident des SPFP und der Polizeigewerkschaft SNPGL, am Dienstag bei der Jahresversammlung des SPFP, das rund 3.000 Mitglieder zählt.

Es fehle an jungen Frauen und Männern, die eine solide Grundausbildung genossen haben und gut auf ihren späteren Beruf vorbereitet wurden. Seitdem im öffentlichen Dienst nicht mehr über die Armee rekrutiert wird, würde sich die Lage zusehends verschlechtern. Darunter leidet an erster Stelle die Armee selbst. Anders als früher böte sie jungen Leuten, die die elfte Klasse abgeschlossen haben, nämlich kaum mehr Perspektiven. Das führe zum bekannten Personalproblem.

Priorität auf Jobs

Um gegenzusteuern, müsse die Armee attraktiver werden, so Ricquier. Das würde sie in der Hauptsache dann, wenn sie wieder berufliche Wege öffnen würde, wenn also Armeeabsolventen wie früher eine gewisse Priorität auf Jobs im öffentlichen Dienst bekommen. Das würde der Armee selbst auch guttun. Denn um den militärischen Herausforderungen der heutigen Zeit gewachsen zu sein und auf internationalem Plan bestehen zu können, braucht sie viele gut ausgebildete Leute.

Dass eine elfte Klasse, also 11e oder 3e, nicht mehr wirklich ausreicht, daran lässt Ricquier kaum Zweifel. Aber die Armee könnte junge Leute mit einem solchen Schulniveau aufnehmen und es ihnen dann ermöglichen, ihr Abitur auf dem „Härebierg“ zu machen. Eine Art „Schule in Uniform“ also. Zudem sollen andere Ausbildungsmöglichkeiten bei der Armee den Weg in andere Laufbahnen ebnen. Ricquier gibt zu verstehen, dass damit viele Probleme gelöst werden könnten.

Der SPFP- und SNPGL-Präsident ging auch auf den Personalmangel und die Arbeitsbedingungen bei der Polizei ein. Von der Polizeileitung würde öfter, als das Gesetz es erlaube, ein Maximum an Arbeitsstunden verlangt und ein Minimum an Ruhezeit gewährt, so Ricquier, der deutlich machte, dass in Zukunft alles angekreidet werden soll, was nicht funktioniert. „Sicherheit und Gesundheit unserer Leute stehen an erster Stelle!“, betonte ein kämpferischer Gewerkschaftspräsident.

Absetzung des Armeechefs gefordert

Die Vertreter des SPFP haben am Dienstag dann auch zu verstehen gegeben, dass sie sich als Gewerkschafter nicht wertgeschätzt fühlen. Zum Beispiel wenn ihre Anregungen nicht ernst genommen oder an ihrer Gewerkschaftsarbeit gehindert werden. Pascal Ricquier und Christian Schleck, Präsident der Armeegewerkschaft und Vizepräsident des SPFP, machen diese Kritik unter anderem daran fest, dass Personalvertreter der Armee nicht zum Gewerkschaftstreffen kommen durften, weil der Armeechef das verweigert hätte. Dabei hatte François Bausch als zuständiger Minister seine Zustimmung erteilt.

Der aktuelle Unmut ist vor allem aber auch darauf zurückzuführen, dass die Militärführung den Präsidenten der Armeegewerkschaft strafversetzt habe. Damit werde Gewerkschaftsarbeit torpediert, meint Ricquier: „Das ist ein No-Go und Amtsmissbrauch.“ Als direkte Maßnahme fordert das SPFP ein Disziplinarverfahren und die Absetzung des Armeechefs Alain Duschène. Regierung wie Opposition seien hierbei mitgefordert, so Ricquier. Als langfristige Maßnahme wird eine Freistellung der Gewerkschafter gefordert, damit diese ihrer Tätigkeit unabhängig nachgehen können – so, wie das in anderen größeren Betrieben auch der Fall ist.

Was das Einhalten der Arbeitszeiten und diesbezüglicher Vereinbarungen anbelangt, gab es am Dienstag übrigens Unterstützung vom Generalsekretär der CGFP („Confédération générale de la fonction publique“). Steve Heiliger betonte, dass es nicht gehe, die Arbeitszeitregelung zu missachten: „Man macht das nur, wenn man viel Ärger möchte!”