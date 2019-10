Unbekannte haben am Dienstagmorgen in Esch/Alzette Fenster von sechs Lieferwagen eingeschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen und Airbags zu entwenden – und auch in Schifflingen gab es einen Lieferwagen-Einbruch. Das meldet die “Police grand-ducale”.

Gleich sechs Lieferwagen, die alle in der rue de Belval in Esch/Alzette abgestellt waren, sind am Dienstagmorgen aufgebrochen worden. Die Täter hatten es wohl auf die Airbags der Fahrzeuge abgesehen – so wurden diese alle entwendet. Die Spurensicherung begab sich vor Ort, Ermittlungen werden eingeleitet.

In der rue Denise Netgen in Schifflingen brach ebenfalls ein Unbekannter in einen Lieferwagen ein, indem er ein Fenster einschlug. In diesem Fall wurde jedoch Arbeitsmaterial entwendet.