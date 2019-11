Konservatorium wieder zu klein

Der Gemeinderat nahm gestern u.a. einstimmig die definitive Organisation des Schuljahres 2019/2020 des hauptstädtischen Konservatoriums an. 3.729 Schüler sind dieses Jahr dort eingeschrieben, was einen Anstieg von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausmacht. Doch die Musikschule scheint ein Opfer ihres Erfolges zu sein: Die Kapazitäten sind an ihren Grenzen, Guy Foetz („déi Lénk“) kritisierte in diesem Zusammenhang die langen Wartelisten in einigen Kursen. Eine Vergrößerung der Verwaltung sei zudem notwendig, ergänzte Lydie Polfer. Erst 2016 war das Konservatorium vergrößert worden.