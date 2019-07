Zu einem sicheren Urlaub gehört mitunter auch, dass man sich ausreichend gegen HIV schützt. Die „HIV-Berodung“ des Roten Kreuzes hat letztes Jahr eine Kampagne hierzu ins Leben gerufen. Dieses Jahr gibt es Unterstützung von der Union der Reisebüros.

Ob eine Sonnenbrille gegen das gleißende Licht, Sonnenschutzmittel oder Regenschirm – wer in den Urlaub fährt, möchte sich gern gut ausrüsten, um für alle Fälle gewappnet zu sein. Wichtig ist jedoch auch, dass man sich gegen HIV schützt, so die „HIV-Berodung“ des Roten Kreuzes. Deshalb rief sie im vergangenen Jahr mit Unterstützung des Gesundheitsministeriums die Kampagne „sécher ënnerwee“ ins Leben.

Ziel ist es, dass die Menschen in Bezug auf den Schutz gegen HIV die gleichen Reflexe entwickeln wie etwa gegen Sonnenbrand oder Mückenstiche. Dieses Jahr beteiligt sich die Luxemburger Union der Reisebüros auch daran, Reisende für das Risiko von Geschlechtskrankheiten zu sensibilisieren.

Ein Täschchen mit Sonnenschutzmittel und Kondom

Wer nun in einem Reisebüro in Luxemburg seine Ferien bucht, bekommt ein Täschchen ausgehändigt, in dem sich ein Sonnenschutzmittel und ein Kondom befinden. Außerdem liegt ein Heftchen bei, das über sexuell übertragbare Krankheiten informiert – also beispielsweise darüber, wie man sich schützen kann und wie eine mögliche Erkrankung erkannt und behandelt werden kann.

Wie wichtig diese Aufklärung ist, verdeutlicht „sécher ënnerwee“ anhand einer Zahl: 2019 sollen Schätzungen zufolge 1.200 Personen in Luxemburg leben, die mit HIV infiziert sind. 15 Prozent von ihnen wüssten jedoch gar nicht erst, dass sie an der Erkrankung leiden.