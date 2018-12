Die Polizei führte am Donnerstagmorgen Schwerlastkontrollen auf der N31 in Bartringen durch. Mit den Kontrollen sollte ermittelt werden, ob die Laster nach den geltenden Regeln beladen waren und, ob die Fahrer sich an die Sozialvorschriften gehalten haben, das heißt die Ruhezeiten beachtet haben.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 20 Fahrzeuge – und stellten 14 Verwarnungen aus. Von mangelhaft gesicherter Ladung oder dem Nichtbeachten der Sozialvorschriften bis zum Fehlen der erforderlichen Genehmigungen: Die Polizei hat fünf Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen und vier Lkw-Fahrer mussten ihre Ladung nachsichern.