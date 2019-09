Die Polizei hat in Wiltz in der Nacht auf Mittwoch eine Schreckschusspistole beschlagnahmt. Ein Zeuge hatte zuvor gemeldet, dass in der Rue de Tondeurs Schüsse gefallen seien, meldet die Polizei. Eine Streife hat dann vor Ort im Auto eines verdächtigen Mannes eine Schreckschusspistole gefunden und sichergestellt. Der mutmaßliche Täter musste mit auf die Wache, wo eine Anzeige gegen ihn gestellt wurde.