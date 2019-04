In diesem Jahr feiert der Reinigungsdienst der Hauptstadt sein 120. Jubiläum. Auf der place Guillaume II wurde am Montag eine Open-Air- Ausstellung eröffnet. Größere Feierlichkeiten wird es allerdings erst in fünf Jahren geben.

Trotz der gut sichtbaren Arbeitskleidung verrichten die Männer und Frauen der Stadtreinigung Luxemburg ihre Arbeit eher unbemerkt. Wenn die Feste gefeiert sind, ein Großteil der Feierwütigen bereits in ihren Betten schlummern, dann rückt der „Service d’hygiène“ der Stadt aus, um die Spuren der Nacht wieder zu beseitigen. „Die Stadt ist nur so sauber, weil wir ein gutes Team haben, das diese Arbeit erledigt“, so Schöffe Patrick Goldschmidt. Um der Öffentlichkeit die Arbeit des Säuberungsdienstes anschaulicher zu machen, werden auf dem „Knuedler“ bis zum 31. Mai rund 20 Schwarzweiß-Fotos in einer Freiluft-Expo ausgestellt. Die Stadtreinigung besteht seit 120 Jahren. Groß gefeiert wird allerdings erst in fünf Jahren.

Jean-Pierre Welter hat 38 Jahre bei diesem Dienst gearbeitet; auch sein Vater war schon hier angestellt. Beim Betrachten der Fotos denkt er an vergangene Arbeitstage zurück. „Die Nazis hatten während des Zweiten Weltkriegs alle Müllwagen bis auf einen gestohlen. Dieser fuhr damals mit Holzgas – das war ihnen wahrscheinlich zu umständlich. Nach dem Krieg ist mein Vater dann auf diesem Wagen gefahren. Der ‘Service d’hygiène’ hat in den 30er Jahren auch den Fußballclub FC Hygiena Lëtzebuerg gegründet. Es war eine der ersten Mannschaften, die hierzulande im Betriebsfußball aktiv waren. Ich habe dort selbst als Verteidiger gespielt“, erinnert sich Welter, der miterlebte, wie Pferdestärken gegen Verbrennungsmotoren ausgetauscht wurden und die körperliche Arbeit nach und nach durch Maschinen vereinfacht wurde.

Insgesamt 340 Leute arbeiten zurzeit bei der Stadtreinigung. Rund 120 sind nur für die Sauberkeit der Stadt und ihrer Grünflächen zuständig. Fast genauso viele sind des Weiteren damit beschäftigt, den Müll einzusammeln.

2018 sammelten sie 8.663,94 Tonnen Altpapier sowie 5.151,14 Tonnen Glas. Der Fuhrpark des Reinigungsbetriebs setzt sich aus rund 36 Müllwagen sowie zehn Kehrmaschinen zusammen. In den kommenden Jahren wird der Fuhrpark auf Elektromobilität umgestellt.