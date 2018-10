Seit einigen Jahren findet die “Journée pompiers professionnels” statt, um den Mitgliedern der Jugendsektion den Beruf als Feuerwehrmann näherzubringen. Am diesjährigen Lehrgang nahmen 38 Jugendliche im Alter zwischen 8 und 15 Jahren teil.

Von Marc Gatti

Während zwei Tagen und einer Nacht waren die Anwärter, die in vier Gruppen aufgeteilt waren, im Rettungszentrum einquartiert. Die Instruktoren hatten für diese beiden Tagen verschiedene Szenarien und Aufgaben vorbereitet wie beispielsweise ein Autobrand oder die Beseitigung einer Ölspur. Alles Übungen, die unter dem Ablauf der vorgeschriebenen “chaîne de commandement” sorgfältig abgearbeitet wurden.

Am Ende des zweitägigen Lehrgangs konnten am Sonntagnachmittag die Nachwuchsfeuerwehrleute im Rettungszentrum auf “Scheierhaff” nicht nur ihren Eltern, sondern auch dem Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini in verschiedenen Workshops das Erlernte vom Wochenende vorführen. Die vier Teams mussten während der simulierten “Great General Alert” unter anderem zeigen, wie man ein brennendes Fahrzeug löscht.

Der Traum aller Teilnehmer ist es bekanntlich, Berufsfeuerwehrmann zu werden. Im Kurs ging es darum, das Gelernte zu vertiefen und stets neue Erfahrungswerte zu sammeln. “Immer wieder lernen wir etwas Neues hinzu. Das macht jede Menge Spaß. Sogar in der Nacht wurden wir für eine simulierte Übung in der Miami-Universität geweckt”, schilderte voller Begeisterung die 13-jährige Daniela, die ebenfalls eine Gruppe leitete.

Die beiden stellvertretenden Korpschefs Jérôme Lauterborn und Steve Dadario betonten ihrerseits, dass die Zielsetzung solcher Lehrgänge in erster Linie darin besteht, die jungen Anwärter auf psychologischer Ebene auf den Rhythmus dieses Berufes vorzubereiten. “Es ist wichtig, die Jugendlichen mit solchen Simulationen zu konfrontieren, damit sie wissen, welche Situationen auf sie zukommen können, falls sie später Feuerwehrmann werden wollen”, erklärten die beiden. Gleichzeitig könne so festgestellt werden, wer für diesen Beruf gemacht ist und wer nicht.