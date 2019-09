In der rue de la Libération in Esch/Alzette ist am Montag, 2.September, gegen 19.25 Uhr eine Frau beraubt worden. Das meldet die Polizei am Dienstag.

Die Frau war sei zu Fuß mit ihrer Tasche in der Hand in der Rue de la Liberation unterwegs gewesen, als ein Unbekannter mit einem schwarzen Elektro-Tretroller an sie heranfuhr, ihr die Brieftasche aus der Hand riss und sie gegen die Wand stieß. Er flüchtete dann in Richtung der Rue du Canal und konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr ausfinding gemacht werden. Die Frau wurde leicht verletzt.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, dunkle Hautfarbe, lange Rastahaare, zu einem Pferdeschwanz gebunden, komplett schwarz gekleidet, wobei die schwarzen Schuhe an der Untersohle der Ferse blau gefärbt waren. Hinweise können an die Polizei-Dienstelle Esch, Telefon 244501000 entgegengenommen.