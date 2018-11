In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden um 4 Uhr drei Einbrecher in Rodange auf frischer Tat ertappt. Ein Mann wurde wach, weil er in seiner Wohnung ein Geräusch hörte und sein Hund anfing zu bellen. Als er die Treppen hinunterging, stand er einem Mann gegenüber, den er nicht kannte.

Dieser ergriff die Flucht und lief die Treppen im Mehrfamilienhaus hinunter. Dort floh ein weiterer Mann aus den Lokalen einer Firma. Beide verließen das Gebäude und entkamen in Richtung Frankreich. Die Polizei konnte sie trotz Fahndung nicht schnappen. Im Laufe der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Einbrecher in dem Gebäude in drei Wohnungen eingebrochen waren.