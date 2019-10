Eine Frau hat sich am Sonntagabend in Differdingen unerlaubten Zugang zu einem Keller verschafft und diesen verunreinigt. Als die Frau von der Bewohnerin erwischt und aufgefordert wurde, ihren Dreck zu beseitigen, wurde diese aggressiv und packte die Bewohnerin am Hals. Daraufhin flüchtete sie in ein gegenüberliegendes Mehrfamilienhaus, wo sie kurz danach von der Polizei gestellt werden konnte.

Die Beamten stellten fest, dass die Frau stark angetrunken war. Kurz nach Eintreffen der Beamten tauchte der Freund der Frau auf, der ebenfalls betrunken war. Nach mehreren Morddrohungen gegen die Beamten, beschlossen diese, die Frau mit aufs Revier in die Ausnüchterungszelle mitzunehmen. Diese wehrte sich allerdings und erhielt Unterstützung von ihrem Freund, der die Polizisten tätlich anging. Mit Verstärkung und unter Einsatz von Pfefferspray konnten beide Randalierer festgenommen werden. Gegen das Paar wurde Anzeige erstattet.