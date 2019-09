Ein Betrunkener sorgte am Sonntag in Grevenmacher für Ärger. Am Nachmittag belästigte ein stark angetrunkener Mann mehrere Personen, die bei einem Umzug halfen. Die riefen die Polizei, doch der Betrunkene verhielt sich gegenüber der Streife so ruhig, dass die Beamten ihn gehen ließen.

Eine Stunde später musste die Polizei dann wieder anrücken: Der alkoholisierte Mann war erneut dabei, die Umzugshelfer zu beleidigen und belästigen. Dabei konnte er sich kaum mehr auf den Beinen halten und torkelte herum. In den Augen der Beamten stellte der Betrunkene eine Gefahr für sich und andere dar. Daher beschlossen sie, den Mann in der Ausnüchterungszelle unterzubringen.

Bei der Sicherheitsdurchsuchung wurde beim Betrunkenen eine Tüte mit circa 75 Gramm Amphetaminen sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde daraufhin eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Trunkenbolds durchgeführt. Dort wurde ebenfalls eine geringe Menge an Drogen sichergestellt.

Der Mann wurde daraufhin festgenommen und wird am Montag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die sichergestellten Drogen wurden beschlagnahmt.