Wie sich aus dem Polizeibericht herauslesen lässt, hat sich über das Wochenende in Luxemburg ein neuer Trend etabliert: In Schlangenlinien fahren. Zwischen 19 Uhr am Sonntagabend und 5 Uhr am Montagmorgen hat die Polizei drei Schlangenlinien-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie konnten ihr Fahrzeug nicht mehr geradeaus steuern, weil sie zu tief ins Glas geschaut hatten.

Der erste Fahrer ging der Polizei um 19.15 Uhr auf der N26 zwischen Wiltz und Schumannseck ins Netz. Der Alkoholtest verlief positiv. Sein Führerschein wurde eingezogen. Der zweite Zick-Zack-Fahrer war um 20.45 Uhr in Esch unterwegs. Auch hier wurde positiv auf Alkohol getestet. Konsequenz: Fahrverbot. Und in Esch war auch der dritte Fahrer unterwegs. Dieser fuhr laut Polizeiangaben auch noch langsame Schlangenlinien. Der Alkoholtest um 5.00 Uhr morgens verlief positiv. Die Polizei zog den Führerschein des Fahrers ein.

Wie stark jemand alkoholisiert sein muss, um in Schlangenlinien zu fahren, geht aus den Polizeimeldungen nicht hervor. Fahrverbote und Führerscheinentzug zeigen aber, dass es definitiv zu viel war.