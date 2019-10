In einem Lokal in Thionville haben sich in der Nacht auf Mittwoch zwei betrunkene Personen in die Haare gekriegt. Laut Polizeimeldung musste die Wirtin in das Handgemenge zwischen den Streithähnen eingreifen und beide aus dem Lokal schmeißen. Einer der Betrunkenen fühlte sich trotz erhöhtem Alkoholspiegel noch in der Lage, nach Hause zu fahren, bevor er sich – aus ungeklärten Gründen – umentschied und zurück zur Kneipe fuhr. Dort wartete mittlerweile die Polizei auf ihn, die ihm den Führerschein entzog und ein Fahrverbot erteilte.