Die Polizei meldet, dass übers Wochenende an gleich mehreren Stellen eingebrochen wurde. In Luxemburg gelangte ein Täter in eine Bäckerei und entwendete Bargeld. In Redingen/Attert verschaffte sich ein Dieb Zugang zum Gemeindeatelier, wo er mehrere Schränke aufbrach und diverses Material mitgehen ließ. Auf einer Baustelle in Echternach brachen Unbekannte in einen Container ein, auf dem Kirchberg wurden auf einer Baustelle mehrere Gegenstände beschädigt. Aus einer auf dem Logistikgelände Eurohub in Düdelingen gelegenen Firma entwendeten Einbrecher Werkzeuge. In allen Fällen erstatteten die Beamten Strafanzeige.