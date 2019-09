Gleich zweimal musste das CGDIS („Corps grand-ducal d’incendie et de secours“) im Südosten des Landes ausrücken. Zwei Fahrzeuge haben am Donnerstagabend in Schwebsingen und Wintringen Feuer gefangen.

Beim ersten Einsatz um 21 Uhr brannte eine Zugmaschine eines Lkws auf der N10 in Schwebsingen. Die Strecke wurde für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Eine Stunde später stand ein Fahrzeug im Depot einer Firma in Wintringen in Flammen. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Die Polizei hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen.