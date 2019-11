Als die Paläontologen und „natur musée“-Mitarbeiter Ben Thuy and Lea Numberger das Überbleibsel einer bisher unbekannten Schlangenstern-Art in Düdelingen entdeckten, musste ein Name für den rund 180 Millionen Jahre alten Meeresbewohner gefunden werden. Beispiele von Exemplaren, die nach Rock- oder Metalmusikern getauft wurden, gibt es mittlerweile viele. Diese Ehre wurde bisher vor allem internationalen Künstlern zuteil.

Ein bisschen etwas von einem Metalgitarristen hatten die Tiere, die sich hauptsächlich von Plankton ernährten, schon: Sie bewegten sich mit den Armen und konnten auf diese Weise ordentlich Gas geben. Bei Gefahr warfen sie ihre Arme ab, die sich anschließend wieder regenerieren konnten.

Finstere Mi(e)nen

Desdemonia hat nicht ganz so viele Jahre auf dem Buckel, ist aber seit 25 Jahren in der hiesigen Musikszene aktiv. Die 1994 gegründete Band gilt als Pionier in Sachen Metal aus Luxemburg und hat bereits fünf Alben veröffentlicht, zuletzt das 2018 erschienene „Anguish“.

Um diese Entdeckung gebührend zu feiern, luden die Band, das „natur musée“ und das „Musée national des mines“ am Samstag zu einem Konzert vor außergewöhnlicher Kulisse ein. Per Grubenbahn und mit Bergarbeiterhelm ausgestattet ging es runter in die Rümelinger Minen. Der Auftritt war auch für Desdemonia eine Premiere: „Es ist eine riesige Ehre für uns alle“, kommentierten die Metalveteranen das Event. Denn als Namensgeber einer 180 Millionen Jahre alten Spezies zu fungieren und mitten in einem Bergwerk aufzutreten, geschieht nicht alle Tage.