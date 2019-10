Schon im Mai diesem Jahres hatte der Bürgermeister von Schieren seinen Rücktritt angekündigt, kurz danach aber einen Rückzieher gemacht. Am Mittwochabend während der Gemeinderatssitzung gab André Schmit bekannt, seine Demission nun endgültig eingereicht zu haben. Die Entscheidung, ob er danach als einfaches Ratsmitglied weitermacht, lässt Schmit aber derzeit noch offen.

Von unserem Korrespondenten Olivier Halmes

Der Hintergrund des Rücktritts ist die Neufassung des allgemeinen Bebauungsplan (PAG) der Gemeinde, konkret eine Erweiterung des „Bauperimeter“ am Léihbierg von 65 Ar Grösse. Bis ins Jahr 2007 geht die Sache schon zurück. Neben anderen Bürgern besitzt auch André Schmit hier ein Haus und ein Grundstück. Außerdem ist mit Eric Thill noch ein weiteres Schöffenratsmitglied dort ansässig.

Kleinkrieg wegen Fledermäusen

In einer Sitzung am kommenden Freitag, den 18. Oktober um 18 Uhr, soll nun über die Endfassung des kommunalen Bebauungsplan im Gemeinderat abgestimmt werden. Dem Gesetz nach bleibt Schmit solange Bürgermeister bis ein Nachfolger vereidigt worden ist. Schmit hat den Wunsch geäußert, dass Rat François Wirth den Posten übernehmen soll.

Der Gemeinderat werde sich demnächst treffen, um über die Nachfolge zu debattieren. In Schieren war nach den Kommunalwahlen von Oktober 2017 ein Splitting des Bürgermeisterposten vereinbart worden. Dabei wurde beschlossen, dass Wirth in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode das Amt an der Spitze der Gemeinde übernehmen soll.

Während seiner Amtszeit als Bürgermeister hat André Schmit einen Kleinkrieg in einer anderen Sache mit dem Umweltministerium und dem Innenministerium geführt. Dabei ging es um einen Obstgarten mit einem Habitat von Fledermäusen bei der Dorfkirche. Schmit bezeichnete am Mittwochabend den negativen „Avis“ des Ministeriums, der die besagten 65 Ar am Léihbierg nicht in den Bauperimeter übernimmt, nun auch als eine Art „Retourkutsche“.

Schwere Vorwürfe

Der Bürgermeister fand in seinen Ausführungen am Mittwochabend weitere harte Worte an die Adresse der beiden Ministerien. Schmit ging sogar soweit zu behaupten, dass Pläne vom Innenministerium „gefälscht“ oder zumindest „umgemodelt“ worden seien. Dabei ging es um den Flächenverbrauch, der der Gemeinde im Rahmen des PAG zugestanden werde. Für Schieren entspräche dies lediglich 15 Hektar für die nächste 12 Jahre. Ein Kriterium ist dabei die Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Hier werde die wirkliche Lage vom Ministerium bewusst schlecht dargestellt , so sein Vorwurf. Schieren verfüge mit seinen Buslinien und der Zugstrecke hingegen über eine sehr gute Versorgung, betonte Schmit.

Am Freitag nächster Woche soll der Gemeinderat nun über den neuen PAG befinden. Nach Informationen des Tageblatt werden aber nur 5 Ratsmitglieder darüber abstimmen können. Bürgermeister André Schmit und Schöffe Eric Thill sowie Ratsmitglied François Wirth dürfen wegen eines Interessenkonflikt in der Sache nach aller Voraussicht nicht teilnehmen. Seit dem Umzug von Rat Claude Mohnen besteht der Schierener Gemeinderat nur noch aus 8 Mitgliedern. Am Mittwoch wurde ebenfalls einstimmig beschlossen auf Komplementarwahlen zu verzichten. Man wisse noch nicht ob André Schmit weiter künftig im Rat verbleibe möchte oder nicht. Daher warte man noch ab. Bei dem Rücktritt von zwei Mitglieder ist eine Majorz-Gemeinde gesetzlich verpflichtet, eine Wahl abzuhalten, um die fehlenden Plätze am Ratstisch zu besetzen.